Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 22:44

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Contraloría vigilará más de $1,9 billones de recurso públicos en Antioquia

Un equipo de 80 auditores especializados examinará las finanzas y la gestión fiscal de 25 alcaldías, hospitales y empresas públicas.

Contraloría vigilará más de $1,9 billones en Antioquia

Contraloría vigilará más de $1,9 billones en Antioquia

Contraloría vigilará más de $1,9 billones en Antioquia

Santiago Solórzano

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

La Contraloría General de Antioquia anunció el despliegue de más de 80 profesionales para examinar 25 entidades públicas, poniendo bajo lupa más de $1,9 billones en recursos estatales durante el sexto y último ciclo de auditorías de 2026.

La operación, que iniciará en noviembre, inspeccionará a 16 alcaldías municipales, cuatro hospitales estratégicos y varias de las entidades descentralizadas más relevantes de la región, evaluando la transparencia y eficiencia del gasto público.

Millonarios hallazgos y control en regiones clave

Este despliegue se suma a las alarmas encendidas en periodos previos, los cuales dejaron traslados de presuntos hallazgos fiscales por más de $19.000 millones, cuyos expedientes buscan determinar responsabilidades en la pérdida o mal manejo del patrimonio.

Entre las poblaciones intervenidas destacan zonas de alto valor estratégico y económico nacional como las subregiones de Urabá y el Occidente antioqueño (Necoclí, Chigorodó, Buriticá), clave por la minería y megaproyectos de infraestructura, además de Teleantioquia y la Empresa de Vivienda VIVA.

Más información

Rigor internacional en la protección del tesoro público

Las investigaciones se desarrollarán bajo la Guía de Auditoría Territorial 4.0 y los estrictos parámetros de las Normas Internacionales (ISSAI), aplicando auditorías financieras, de gestión y de cumplimiento normativo.

El organismo de control enfatizó que esta fiscalización busca garantizar que los recursos de los colombianos lleguen a las comunidades que los necesitan y evitar cualquier desvío en los presupuestos públicos del departamento.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado