Contraloría vigilará más de $1,9 billones de recurso públicos en Antioquia

Medellín

La Contraloría General de Antioquia anunció el despliegue de más de 80 profesionales para examinar 25 entidades públicas, poniendo bajo lupa más de $1,9 billones en recursos estatales durante el sexto y último ciclo de auditorías de 2026.

La operación, que iniciará en noviembre, inspeccionará a 16 alcaldías municipales, cuatro hospitales estratégicos y varias de las entidades descentralizadas más relevantes de la región, evaluando la transparencia y eficiencia del gasto público.

Millonarios hallazgos y control en regiones clave

Este despliegue se suma a las alarmas encendidas en periodos previos, los cuales dejaron traslados de presuntos hallazgos fiscales por más de $19.000 millones, cuyos expedientes buscan determinar responsabilidades en la pérdida o mal manejo del patrimonio.

Entre las poblaciones intervenidas destacan zonas de alto valor estratégico y económico nacional como las subregiones de Urabá y el Occidente antioqueño (Necoclí, Chigorodó, Buriticá), clave por la minería y megaproyectos de infraestructura, además de Teleantioquia y la Empresa de Vivienda VIVA.

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Rigor internacional en la protección del tesoro público

Las investigaciones se desarrollarán bajo la Guía de Auditoría Territorial 4.0 y los estrictos parámetros de las Normas Internacionales (ISSAI), aplicando auditorías financieras, de gestión y de cumplimiento normativo.

El organismo de control enfatizó que esta fiscalización busca garantizar que los recursos de los colombianos lleguen a las comunidades que los necesitan y evitar cualquier desvío en los presupuestos públicos del departamento.