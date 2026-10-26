Beneficiarios de créditos condonables de Sapiencia retribuyen a Medellín con servicio social

Medellín, Antioquia

La oportunidad de acceder a la educación superior también se convierte en una forma de contribuir al desarrollo de Medellín. A través de Sapiencia, la Alcaldía ha otorgado 3.766 créditos condonables durante la actual administración, un programa que busca facilitar la formación académica de los jóvenes y promover su compromiso con las comunidades.

La iniciativa permite que los beneficiarios cursen programas técnicos, tecnológicos, universitarios y de posgrado, mientras cumplen compromisos académicos y sociales que les permiten acceder a la condonación de sus créditos.

De acuerdo con las cifras de la Administración Distrital, del total de créditos otorgados, 3.213 estudiantes de pregrado y 553 a personas que adelantan estudios de posgrado. Esto representa un promedio superior a 3,6 créditos adjudicados por día durante el periodo de gobierno, según el balance presentado por la entidad.

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Servicio social para transformar los territorios

Para los estudiantes de pregrado, la condonación del crédito está sujeta al cumplimiento de tres requisitos fundamentales: aprobar el número mínimo de créditos académicos exigidos y mantener un promedio acumulado igual o superior a 3,2.

En este último componente, cada beneficiario debe completar 40 horas de servicio social por semestre para garantizar la renovación y posterior condonación del crédito. Cuando el crédito se financia con recursos del Presupuesto Participativo, las horas de servicio deben cumplirse en la comuna o corregimiento que otorgó el beneficio.

Laura Sepúlveda Marín, directora técnica de Fondos Sapiencia, destacó el valor social de este compromiso. “La condonación de un crédito es la forma en que nuestros estudiantes le dicen ‘gracias’ a Medellín. No se trata solo de recibir una oportunidad para estudiar la carrera de sus sueños, sino de poner su conocimiento, energía y vocación al servicio”.

Un ejemplo es Claudia García, quien encontró en el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) la oportunidad de cumplir este compromiso a través de su formación profesional en Psicología. La experiencia le permitió aplicar sus conocimientos en un entorno de servicio a la comunidad.

Así, los beneficiarios no solo avanzan en sus proyectos de vida profesional, sino que también contribuyen al desarrollo de sus territorios y al fortalecimiento de las comunidades que hacen parte de Medellín.