La SIP entrega a Pilar Gil el Premio Ejecutiva del Año por su liderazgo de Prisa Media

La consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, defendió este domingo el papel del periodismo como pilar de la democracia y aseguró que seguirá trabajando por la libertad de expresión y los derechos humanos al recibir el Premio Ejecutiva del Año 2026 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Sin periodismo no hay democracia”, afirmó Gil durante la ceremonia celebrada en Bogotá, con motivo de la 82 Asamblea General de la SIP, en la que advirtió de los riesgos que afronta la profesión ante las noticias falsas, los algoritmos, las plataformas tecnológicas y la autocensura.

“La verdad sí tiene remedio. De hecho, la verdad debe tener remedio”, señaló la directiva, quien defendió la necesidad de buscar y publicar información para que los ciudadanos puedan formarse un criterio propio y contribuir a construir sociedades más libres y democráticas.

Gil, que se incorporó al grupo Prisa en el año 2000 y anteriormente fue su directora financiera, sostuvo que su labor consiste en garantizar que los 1.800 periodistas de Prisa Media puedan trabajar en las mejores condiciones de libertad y exigencia, así como asegurar la financiación y rentabilidad del grupo.

La española advirtió además de la violencia contra los periodistas y de la impunidad en los crímenes cometidos contra ellos, que, según dijo, terminan silenciando no solo a las víctimas, sino también a la verdad y a la libertad de prensa.

El Premio Ejecutiva del Año reconoce a líderes de la industria de medios que, por su trayectoria, capacidad de gestión e innovación, contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del sector.