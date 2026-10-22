Ozuna firma acuerdo editorial con EMPIRE para administrar sus futuras canciones a nivel mundial

El cantante y compositor Ozuna firmó un nuevo acuerdo editorial con EMPIRE Publishing, compañía que se encargará de administrar a nivel mundial todas las obras musicales que cree en el futuro. El anuncio se realizó durante la Semana Billboard de la Música Latina 2026, en Miami.

La noticia fue presentada por Ghazi, fundador y director ejecutivo de EMPIRE, durante una grabación en vivo del pódcast de negocios musicales On the Record, de Billboard. En la conversación, el empresario explicó que desde hace varios años tenía interés en trabajar con el artista puertorriqueño.

Además de la administración de sus futuras composiciones, el acuerdo contempla servicios adicionales relacionados con el desarrollo creativo y la sincronización musical, un proceso que permite gestionar el uso de canciones en producciones audiovisuales y otros contenidos.

Alex Gallardo and Ozuna at 2026 Billboard Latin Power Players held at Faena Theater on October 19, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk Ampliar Alex Gallardo and Ozuna at 2026 Billboard Latin Power Players held at Faena Theater on October 19, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk Cerrar

Ozuna inicia una nueva etapa editorial

La alianza representa un cambio en la administración editorial de Ozuna, quien anteriormente trabajaba con Kobalt. Esa relación comenzó en 2017, cuando el cantante empezaba a consolidar su carrera, y fue renovada en 2020, después del lanzamiento de su álbum ‘ENOC’, que debutó en el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard.

Ahora, su llegada a EMPIRE Publishing abre una nueva etapa para la gestión de las canciones que componga en adelante, mientras continúa desarrollando su carrera dentro de la música latina.

EMPIRE fortalece su presencia en la música latina

La incorporación de Ozuna también se suma a la estrategia de EMPIRE para ampliar su participación en el mercado latino. La compañía ha trabajado con artistas de distintos géneros y países, entre ellos Natalia Jiménez, Jay Wheeler, Zhamira y Luis Enrique.

Alex Gallardo and Ozuna at 2026 Billboard Latin Power Players held at Faena Theater on October 19, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by Jose "Chepe" Devillegas/Billboard via Getty Images) / Billboard Ampliar Alex Gallardo and Ozuna at 2026 Billboard Latin Power Players held at Faena Theater on October 19, 2026 in Miami Beach, Florida. (Photo by Jose "Chepe" Devillegas/Billboard via Getty Images) / Billboard Cerrar

Ghazi destacó la importancia del cantante puertorriqueño para la industria y expresó su satisfacción por concretar el acuerdo. Por su parte, Vinny Kumar, presidente de EMPIRE Publishing, resaltó su influencia como artista y compositor, así como su aporte al sonido de la música latina durante la última década.

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Con esta alianza, Ozuna busca respaldar la administración y el desarrollo de sus futuras composiciones mediante una compañía con presencia internacional, en una etapa en la que continúa ampliando sus oportunidades dentro de la industria musical.