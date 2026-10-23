Rector de la Javeriana logra la mayor votación y llega al consejo que orienta la política científica

El rector de la Pontificia Universidad Javeriana, el padre Luis Fernando Múnera Congote, fue elegido representante de las universidades privadas ante el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI), organismo encargado de asesorar y recomendar orientaciones sobre las políticas del país en estas materias.

Según el resumen de resultados, Múnera Congote obtuvo la mayor votación y recibió el respaldo de los demás rectores inscritos para participar. La jornada contó con la participación de los diez rectores habilitados para votar.

El proceso se desarrolló de acuerdo con el mecanismo establecido en la Resolución 0417 de 2024 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¿Qué es el CONACTI y por qué importa esta elección?

El Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación es un espacio de pensamiento estratégico del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Su función es asesorar y recomendar orientaciones sobre la política de Estado en estas materias, con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible y consolidar una sociedad del conocimiento.

En términos sencillos, el consejo contribuye a orientar las discusiones sobre el rumbo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. La representación de las universidades privadas permite que sus experiencias y capacidades en investigación, formación de profesionales y transferencia de conocimiento estén presentes en ese espacio.

La intención es conectar el trabajo académico con los desafíos de las empresas, las regiones y la sociedad, para que el conocimiento contribuya a encontrar soluciones, fortalecer la productividad e impulsar el desarrollo regional.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides Salazar, destacó la importancia de esa participación y señaló que las capacidades de investigación y formación de talento de las universidades deben articularse con el Gobierno, las empresas y las regiones.

“Así podremos transformar el conocimiento en soluciones que impulsen la productividad, el desarrollo regional y el bienestar de la ciudadanía”, afirmó la ministra.

¿Quién es Luis Fernando Múnera Congote?

El padre Luis Fernando Múnera Congote es rector de la Pontificia Universidad Javeriana desde marzo de 2023. Es licenciado en Filosofía por esa institución, tiene formación en Teología y obtuvo un doctorado en Filosofía del Centro Sèvres de París.

Antes de asumir la rectoría, desarrolló una trayectoria académica y administrativa en la Javeriana. Fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, asesor del vicerrector académico, codirector del Programa de Planeación Universitaria sobre Paz y Reconciliación y profesor asociado de la Facultad de Filosofía, donde también se desempeñó como director de carrera.

Con esta elección, Múnera Congote representará a las universidades privadas en las discusiones del CONACTI sobre las orientaciones de la política científica y tecnológica del país. Su participación se enmarca en el propósito de vincular las capacidades de investigación y formación de las universidades con los desafíos productivos, sociales y regionales de Colombia.