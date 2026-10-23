Medellín prioriza salud y educación en la definición de su presupuesto general para 2027

Medellín

Medellín avanza en la definición de su Presupuesto General para el 2027 mediante las socializaciones del Proyecto de Acuerdo 112 de 2026 en el Concejo Distrital. Las discusiones han establecido la salud y la educación superior como áreas primordiales para la inversión pública, buscando atender las necesidades reales de la ciudadanía y ampliar las oportunidades de desarrollo.

El debate presupuestal se orienta a convertir las partidas financieras en servicios oportunos y de calidad para la población. Los corporados insistieron en que la asignación de recursos debe responder a las deficiencias de infraestructura y capacidad de atención en la red pública hospitalaria y en las instituciones de formación técnica y universitaria.

Prioridades e inversión estratégica en el sector salud

En materia sanitaria, la Secretaría de Salud proyecta un presupuesto de $1,83 billones para el 2027, destinando la mayor parte al aseguramiento, la prevención y la red de urgencias. Entidades como Metrosalud ($800.012 millones) y el Hospital General ($522.250 millones) centrarán sus esfuerzos en la ampliación de servicios, saneamiento de pasivos y superación de problemas operativos.

Por su parte, el Hospital Infantil Concejo de Medellín prevé recursos por $72.348 millones para la renovación tecnológica y la ampliación de camas. Con estas partidas se busca reducir la sobreocupación en urgencias, optimizar la atención materno-perinatal y garantizar la disponibilidad de insumos y equipos biomédicos en las unidades hospitalarias.

Ampliación del acceso a la educación superior pública

En el ámbito educativo, las proyecciones presupuestales apuntan a fortalecer el acceso y la permanencia de los bachilleres en la educación postsecundaria. La Agencia Sapiencia proyecta $84.628 millones, enfocados en dar continuidad a programas clave como Matrícula Cero, becas condonables y estrategias de formación digital.

Más información Antioquia aporta propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en encuentro en Medellín

Instituciones como el ITM, con $98.913 millones, y la Institución Universitaria Pascual Bravo, con $23.662 millones, priorizarán la cobertura estudiantil, la planta docente y la actualización tecnológica. La meta del Distrito es sostener el crecimiento de la matrícula pública y mejorar la tasa de tránsito inmediato a la universidad.