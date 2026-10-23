Antioquia aporta propuestas al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 en encuentro en Medellín

Medellín

El vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago Arango, participaron en Medellín en un encuentro para recoger propuestas de Antioquia para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado Colombia, la patria milagro.

Durante la jornada se abordaron temas como seguridad, lucha contra la corrupción, infraestructura y crecimiento económico, además del papel del departamento en las metas nacionales. Además participaron seis ministros de despacho.

El encuentro buscó incorporar la perspectiva regional en la formulación de la hoja de ruta del Gobierno nacional para el periodo 2026-2030. En su intervención, Buitrago destacó el peso económico de Antioquia y la necesidad de trabajar con las autoridades y los actores del territorio para impulsar proyectos estratégicos.

“Antioquia resistió y Colombia se salvó”

Durante su intervención, el director del DNP se refirió al papel que, según dijo, ha tenido el departamento en el panorama nacional. “Antioquia resistió y Colombia se salvó”, afirmó al plantear la relación entre la región y el proyecto de país que busca desarrollar el Gobierno.

Buitrago señaló que el Plan Nacional de Desarrollo debe construirse de manera conjunta y destacó que Antioquia cuenta con 125 municipios y cerca de siete millones de habitantes, además de representar alrededor del 15 % del producto interno bruto (PIB) nacional.

El funcionario también aseguró que el Gobierno nacional acompañará proyectos que están en ejecución y otras iniciativas previstas para el departamento. “Antes no tenían un gobierno amigo, ahora sí lo tienen”, expresó, al referirse a la relación entre la administración nacional y Antioquia.

En ese contexto, mencionó la importancia de avanzar en obras de infraestructura y conectividad. Como ejemplo de los proyectos que se encuentran en desarrollo, señaló que la vía al mar está próxima a concluirse.

El Plan Nacional de Desarrollo tendrá seis ejes

El director del DNP indicó que el Plan Nacional de Desarrollo contempla seis ejes y planteó la meta de impulsar grandes proyectos y fortalecer el crecimiento económico del país. En su intervención mencionó el propósito de alcanzar un crecimiento del 6 %, aunque la transcripción disponible no precisa el indicador ni el periodo al que corresponde esa meta.

El primer eje fue presentado como “el milagro de la reconstrucción, la transformación y la resiliencia”. La intervención transcrita termina cuando el funcionario comienza a referirse a un sismo que habría sorprendido al Gobierno en su primer día, por lo que no es posible reconstruir con certeza el desarrollo de esa explicación ni los otros cinco ejes a partir de ese registro.

Restrepo habló de seguridad y lucha contra la corrupción

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano afirmó que su presencia en Antioquia tenía un significado especial por su origen antioqueño. En su discurso habló de la necesidad de recuperar el control territorial, proteger la democracia y garantizar que no existan acuerdos entre grupos criminales y el Gobierno nacional.

Restrepo se refirió al concepto de “patriotismo constitucional” y sostuvo que el Estado debe ejercer autoridad en los territorios. También cuestionó la exaltación pública de criminales y aludió a la Alpujarra, en Medellín, como parte de su planteamiento sobre la defensa de las instituciones y la seguridad.

El vicepresidente señaló que la lucha contra la corrupción constituye otro de los compromisos centrales. “El segundo compromiso es la integridad y la lucha contra la corrupción”, afirmó, antes de cuestionar las prácticas corruptas que, según sus declaraciones, marcaron los últimos cuatro años.

Restrepo insistió en que la corrupción no puede convertirse en una vía para gobernar y vinculó la integridad de los funcionarios con la protección de las instituciones públicas.

La jornada en Medellín hizo parte del proceso de diálogo regional para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Las intervenciones destacaron la importancia de articular las prioridades de Antioquia con la agenda nacional, especialmente en materia de infraestructura, desarrollo económico, seguridad y fortalecimiento institucional.