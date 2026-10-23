Medellín interviene cinco puntos críticos del Centro de Medellín con jornadas de limpieza

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín adelanta acciones de limpieza, control y recuperación del espacio público en cinco zonas priorizadas del Centro de la ciudad, como parte de la estrategia Medellín, Tacita de Plata, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales y fortalecer el cuidado de los espacios de uso común.

Las intervenciones se concentran en la avenida De Greiff, la Plazuela Zea, la glorieta de la Minorista, los alrededores de la Institución Educativa San Benito y las plataformas del viaducto de la avenida Oriental, en la comuna 10-La Candelaria.

De acuerdo con la Administración Distrital, durante las últimas ocho semanas se han desarrollado 17 jornadas que abarcan 179.314 metros cuadrados de espacio público. Las actividades hacen parte del Plan Focalizado del Modelo de Gobernanza Distrital, coordinado por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos.

Más de 640 metros cúbicos de residuos recolectados

En materia ambiental, las jornadas han permitido limpiar 99.832 metros cuadrados de zonas verdes y barrer 28.749 metros cuadrados de áreas duras. Según Juliana Coral Posada, gerente del Centro y Territorios Estratégicos: “Las intervenciones no son aisladas, sino un trabajo que mantendremos en el Centro de Medellín. Nuestro propósito es mejorar las condiciones de estas áreas”.

El plan también contempla acciones sociales dirigidas a habitantes de calle. Según el balance oficial, 906 personas han recibido oferta institucional y 23 han sido remitidas para atención médica, de acuerdo con sus necesidades. La recuperación ambiental incluye la construcción de 55 metros cuadrados de jardineras, la siembra de 136 plantas y la adecuación de otros 34 metros cuadrados para nuevas siembras.

Plaza Botero, otro punto clave de la estrategia

La Administración Distrital también busca preservar la Plaza Botero, uno de los principales referentes artísticos y culturales de Medellín, ubicada cerca del Museo de Antioquia y del Palacio Rafael Uribe Uribe. El mantenimiento de este espacio apunta a proteger el patrimonio, mejorar la experiencia de residentes y turistas y promover la apropiación ciudadana de los lugares emblemáticos del Centro.

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Con estas acciones, la Alcaldía busca mantener las intervenciones en el tiempo y articular la limpieza, el control del espacio público y la atención social. La estrategia plantea que la recuperación del Centro de Medellín no depende únicamente de los operativos institucionales, sino también del compromiso de la ciudadanía con el cuidado de la ciudad.