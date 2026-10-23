Hay alerta en Medellín por el aumento de agresiones al personal médico

Medellín

La Personería de Medellín elevó una alerta por los reiterados casos de agresiones a la misión médica en los centros de atención de la ciudad. Sin embargo, se ha identificado que no solo han sido víctimas de violencia física, sino también de intimidación y hostigamiento, según el Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud.

El Ministerio Público expresa una preocupación por el incremento de estos casos que afectan la dignidad del personal médico y por ello insta a las autoridades a que apliquen medidas urgentes que garanticen la seguridad de esta población.

“De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento, en el primer semestre del año han sido 76 casos de agresiones médicas, lo que equivale a un 61.7 por 100 más que en el año 2025”, aseveró Mefi Boset Rave Gómez, Personero de Medellín.

El funcionario manifiesta una preocupación no solo por las cifras, sino porque podría haber un subregistro debido a que no se reportan oportunamente, ya que es posible que los agredidos no desconozcan el protocolo y las rutas de denuncia.