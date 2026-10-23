Condenan a 46 años de cárcel a falso policía que habría secuestrado a dos personas en Medellín

Medellín

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jorge Iván Suaza Tabares, de 46 años. El procesado es investigado por su presunta participación en el secuestro extorsivo de dos comerciantes en Medellín, haciéndose pasar por integrante de la Policía.

Los hechos ocurrieron en el barrio Robledo Pilarica, cuando tres hombres armados con chalecos antibalas interceptaron a las víctimas. Con la falsa excusa de trasladarlos a una sede de la Fiscalía, los obligaron a subir a un vehículo particular para iniciar la extorsión.

Engaño y millonaria exigencia económica

Cerca del organismo judicial, los agresores fingieron una llamada con una supuesta fiscal para inventar procesos penales en contra de los retenidos. Posteriormente, les exigieron la suma de 280 millones de pesos para dejarlos libres y simular el borrado de sus registros judiciales.

Durante tres horas de cautiverio, las víctimas fueron forzadas a transferir 11 millones de pesos e ingerir pérdidas por 50 millones en joyas. Para dejarlos ir, los delincuentes se llevaron una camioneta como garantía del pago restante e instalaron un dispositivo GPS para rastrearlos.

Operativo del Gaula y cargos imputados

Suaza Tabares fue capturado por el Gaula en un centro comercial cuando pretendía recibir el dinero exigido. Una de las víctimas lo reconoció en el sitio y las autoridades le hallaron en su poder los controles del vehículo que había sido retenido días atrás.

Un fiscal de la URI le imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y tentativa de extorsión agravada. Durante las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.