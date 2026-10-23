Capturan a alias ‘Chompiras’, acusado de coordinar extorsiones en el centro de Medellín

Medellín

En un golpe contra la criminalidad en el centro de Medellín, la Policía Nacional capturó a alias ‘Chompiras’, de 28 años. El detenido es señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial ‘Caicedo’, una estructura dedicada al cobro de rentas ilegales.

Las autoridades precisaron que el operativo se llevó a cabo en el municipio de La Estrella, donde se materializó su detención mediante orden judicial por extorsión, concierto para delinquir agravado y hurto calificado.

Víctimas y cobros en el centro

Según la investigación, el capturado coordinaba la extorsión en la comuna 10 (La Candelaria). Sus principales víctimas eran trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y transportadores informales, afectando de manera directa su tranquilidad y economía.

A las víctimas se les exigían sumas semanales que oscilaban entre los 30 mil y 100 mil pesos. Estas cuotas ilegales buscaban financiar de manera continua el accionar delictivo del grupo organizado en el sector comercial.

Situación judicial y denuncias

Alias ‘Chompiras’ quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Con este resultado, se busca desmantelar la presión económica sobre los trabajadores de la zona.

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La Policía instó a la comunidad a reportar cualquier caso de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA, en el marco de la campaña nacional «Yo no pago, yo denuncio».