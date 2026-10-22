Una videollamada alertó a las autoridades sobre un robo masivo en una vivienda de Medellín

Medellín

En una acción articulada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, las autoridades capturaron a cuatro hombres señalados de participar en un asalto a una vivienda ubicada en el barrio Jesús, de la comuna 9 (Buenos Aires). Los detenidos quedaron a disposición de la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado, además de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

Según el reporte oficial, ocho hombres ingresaron por la fuerza al inmueble e intimidaron a los ocupantes con armas de fuego para despojarlos de sus pertenencias. La alerta a la fuerza pública se activó cuando un ciudadano escuchó, en medio de una videollamada, que su amigo estaba siendo amenazado dentro de la residencia.

Armamento incautado, elementos recuperados y judicialización

Al llegar al sitio, los uniformados lograron interceptar a cuatro de los presuntos responsables, mientras que los otros cuatro involucrados intentaron huir del lugar. En el procedimiento se identificaron siete personas como víctimas directas del atraco armado.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros con el número de serie limado, un cargador, 12 cartuchos y un arma de juguete. Asimismo, se logró la recuperación de ocho celulares hurtados y la incautación de otros ocho equipos móviles. Los capturados ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación.