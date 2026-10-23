Avanzan las obras de mitigación en el corregimiento de Altavista

Medellín, Antioquia

Las obras de mitigación avanzan en la vereda El Jardín, en el corregimiento de Altavista, con una inversión superior a los 5.600 millones de pesos para recuperar la infraestructura vial afectada por las lluvias de abril de 2025. Los trabajos buscan estabilizar el terreno, mejorar el manejo de las aguas y brindar mejores condiciones de movilidad a las comunidades.

Las intervenciones se concentran en los sectores Tres Cruces, La Gloria y Llanete uno y dos, donde se construyen muros de contención y obras hidráulicas para recuperar puntos afectados de la vía rural y reducir los riesgos asociados a las lluvias.

En Tres Cruces, las obras ya finalizaron con la construcción de un muro de contención de 53 metros de longitud, que permite estabilizar el terreno y recuperar este tramo de la carretera. Por su parte, en La Gloria, los trabajos superan el 77 % de ejecución e incluyen la construcción de un muro de contención de 22 metros y una estructura hidráulica que permitirá conducir las aguas por debajo de la vía.

Entretanto, en Llanete uno y dos, las intervenciones alcanzan un avance del 34 % e incluyen dos muros de contención, de 22 y 32 metros. Además de obras complementarias para mejorar el drenaje y la estabilidad de la carretera. Estas intervenciones buscan mejorar la seguridad vial y las condiciones de desplazamiento de los habitantes de la vereda El Jardín y otros sectores de Altavista.

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Según el secretario de Infraestructura Física de Medellín, Jaime Andrés Naranjo Medina, “los trabajos hacen parte de las acciones para recuperar la infraestructura rural afectada por las lluvias y atender las necesidades de movilidad de las comunidades”.

Con estas obras se busca reducir los riesgos asociados a la temporada de lluvias, estabilizar las vías rurales y mejorar la movilidad de los habitantes de la vereda El Jardín y otros sectores de Altavista, mediante la recuperación de la infraestructura afectada y el mejoramiento del manejo de las aguas.