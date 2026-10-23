Alcaldesa de Frontino, Antioquia será investigada por presuntas irregularidades en contratos del PAE

Frontino, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Luz Gabriela Rivera Cano, actual alcaldesa de Frontino (Antioquia). La decisión responde a presuntas irregularidades en la celebración de diez contratos de mínima cuantía para el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2024, por un valor total superior a los 480 millones de pesos.

El pliego de cargos también vincula a Héctor Fabián Suárez Moreno, exsecretario de Educación, Cultura y Desarrollo Comunitario municipal. Suárez Moreno es investigado en su calidad de supervisor por una presunta falta de vigilancia y control sobre la ejecución de dichos contratos.

Fraccionamiento de contratos y fallas en la entrega

De acuerdo con el órgano de control, se habría presentado una posible separación artificial del objeto contractual para mantener los procesos bajo la modalidad de mínima cuantía. Esta maniobra habría buscado eludir una selección objetiva más rigurosa, vulnerando los principios de planeación estatal y la protección reforzada a la infancia.

Adicionalmente, el Ministerio Público investiga la interrupción en el suministro de kits alimentarios durante dos periodos de 2024: del 11 al 15 de febrero y del 15 al 19 de julio. Estas suspensiones afectaron de manera directa la atención y nutrición de los estudiantes beneficiarios del programa.

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Calificación de las faltas disciplinarias

La Procuraduría calificó la presunta conducta de la alcaldesa Rivera Cano como una falta gravísima cometida a título de dolo. Por su parte, la actuación del exsecretario Suárez Moreno fue tipificada como una falta grave cometida a título de culpa grave.