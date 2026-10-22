Un soldado desapareció tras un ataque de las disidencias con explosivos en Segovia, Antioquia

Segovia- Antioquia

La Primera División del Ejército informó que un soldado está desaparecido en el Nordeste de Antioquia desde el pasado 18 de octubre luego de un ataque que sufrieron las tropas por parte de un grupo armado ilegal en la vereda Villa Severa.

Según el reporte del Ejército, el frente 37 de las disidencias que delinqué en límites con el Nordeste habría atacado con explosivos lanzados desde drones a las tropas estatales que repelieron el ataque, pero en esa acción, un soldado profesional desapareció identificado como Andrés Casterbondo Macías. Este hecho habría ocurrido en la población de Segovia.

“Se desplegó de inmediato un dispositivo terrestre y aéreo de rastreo que se mantiene activo en la zona para dar con su ubicación”, manifestó la entidad castrense en un comunicado.

También informaron que están acompañando a la familia del militar con apoyo psicosocial. Por el momento se desconoce si está retenido por algún grupo al margen de la ley, si está herido o pedido en el territorio donde además delinque el ELN y el Clan del Golfo.