Maluma y Shakira: el cantante reveló detalles de su colaboración y habló de sus nuevos proyectos

Maluma fue uno de los protagonistas de la Semana Billboard de la Música Latina 2026, realizada en Miami, donde habló sobre su trayectoria, sus colaboraciones y los proyectos musicales que le gustaría desarrollar. Durante el encuentro, el cantante colombiano también vivió un momento emotivo al escuchar nuevamente ‘Hawái’, una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

El artista recordó sus más de 15 años de carrera y expresó su agradecimiento por las experiencias que ha vivido a través de la música. Al escuchar el tema, se emocionó mientras repasaba parte de su recorrido profesional y reconocía el significado que tienen sus canciones en su vida.

Maluma habló de su nueva colaboración con Shakira

Uno de los temas de la conversación fue ‘Agua’, la canción que Maluma lanzó junto a Shakira en septiembre de 2026. El cantante explicó que la propuesta musical, con sonidos de merengue, fue parte de la idea que lo llevó a invitar a la barranquillera a participar en el proyecto.

Esta colaboración se suma a otros trabajos que los dos artistas colombianos han realizado juntos, como ‘Chantaje’, ‘Trap’ y ‘Clandestino’, canciones con las que han compartido su música con públicos de diferentes países.

La nueva canción representa otro encuentro entre dos de los nombres más reconocidos de la música colombiana, que han explorado diferentes ritmos a lo largo de sus carreras.

El género musical que Maluma quiere explorar

Durante su participación, el intérprete de ‘Hawái’ también manifestó su interés por acercarse a la música regional mexicana, un género con el que ya ha tenido contacto a través de colaboraciones.

Un ejemplo es ‘Según quién’, tema que grabó junto al cantante mexicano Carín León. Esta experiencia le permitió acercarse a otros sonidos y ampliar el repertorio de estilos musicales que ha explorado.

Maluma también habló de ‘1+1’, su colaboración con Kany García, otra muestra de su interés por trabajar con artistas de propuestas distintas. Sin embargo, durante el encuentro no se anunciaron fechas ni detalles concretos sobre un posible álbum de música regional mexicana.

Billboard reconoció sus éxitos musicales

La jornada también incluyó un reconocimiento de Sony Music Publishing a Maluma por su trayectoria como compositor y por su participación en más de 30 canciones que han alcanzado el primer lugar en diferentes listas de Billboard.

Este homenaje destacó su trabajo en la industria musical, no solo como intérprete, sino también como parte del proceso creativo de canciones que han llegado a los primeros puestos de los listados.

Con sus recuerdos, colaboraciones y planes para explorar nuevos géneros, Maluma dejó ver que continúa interesado en ampliar sus horizontes musicales, mientras celebra los logros que ha alcanzado durante más de una década de carrera.