Operativo en Rionegro deja un capturado, 16 cambuches retirados y la incautación de armas y drogas

Rionegro, Antioquia

En un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Rionegro, las autoridades locales intervinieron diversos sectores para la recuperación del espacio público. La acción institucional permitió el retiro de 16 cambuches y el decomiso de 10 armas blancas, cinco equipos móviles y cerca de dos kilogramos de estupefacientes.

Durante el procedimiento, coordinado a través de la Subsecretaría de Control Urbanístico, la Fuerza Pública logró la captura de un ciudadano por presunto tráfico de drogas. Tras verificar sus antecedentes, se estableció que el detenido registraba una medida de detención domiciliaria en Medellín, situación que fue notificada a las instancias judiciales.

Estrategia de control e intervención en el territorio

La intervención forma parte de la estrategia impulsada por la Alcaldía de Rionegro, encabezada por el alcalde Jorge Rivas, para fortalecer la presencia institucional. De acuerdo con la administración municipal, el propósito central es garantizar entornos seguros para los residentes, visitantes y comerciantes del municipio.

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Las autoridades locales informaron que mantendrán estos operativos articulados de control de manera continua. La iniciativa busca prevenir conductas que afecten la convivencia ciudadana, asegurar el uso adecuado de los espacios compartidos y proteger la tranquilidad comunitaria en el territorio.