Medellín culmina las obras del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio tras años de dificultades

Medellín, Antioquia

Después de varios años de retrasos y dificultades durante su ejecución, el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio quedó terminado en su totalidad. La Alcaldía de Medellín entregó la caja 3, el último módulo pendiente, con lo que completó el 100 % de las obras de recuperación de este espacio cultural ubicado en la comuna 1, Popular.

La inversión acumulada en el proyecto asciende a cerca de $56.000 millones, permitirá que los habitantes de la zona nororiental de la ciudad cuenten con la totalidad de los espacios destinados a la lectura, la educación y la formación artística.

La caja 3 alberga un auditorio con capacidad para más de 130 personas, acondicionado para la realización de presentaciones de artes escénicas, conciertos y otros eventos culturales. El espacio cuenta con tratamiento acústico, aislamiento sonoro, 28 luces escénicas, un sistema de proyección de 6.000 lúmenes y sonido digital.

Con la finalización de este módulo, el parque biblioteca dispone de sus tres estructuras habilitadas. La entrega cuenta con un makerspace, un espacio destinado a la experimentación y el aprendizaje en áreas como robótica, impresión 3D, electrónica y programación.

Análisis del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio

El proyecto de rehabilitación del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna 1, Popular, de Medellín, estuvo marcado por retrasos, dificultades técnicas, contractuales y financieras que impidieron cumplir el plazo inicial de ejecución de 12 meses, establecido en 2021.

En enero de 2024, las obras registraban un avance del 75 %, mientras que durante 2025 alcanzaron el 98 %. Sin embargo, quedaron trabajos pendientes debido a las dificultades económicas manifestadas por el contratista.

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Entre 2022 y 2023, el contrato acumuló adiciones cercanas al 50 % de su valor inicial. Posteriormente, el Distrito contrató por más de $10.800 millones la ejecución de las obras pendientes.

La culminación del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio representa un avance para el acceso a la cultura, la educación y la tecnología en la comuna 1 de Medellín. Este proceso culminó a través de la estrategia Compromiso Colombia, se realizó seguimiento con la participación de veedurías ciudadanas y habitantes de la zona nororiental.