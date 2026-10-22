Capturan a alias ‘Castaño’, presunto coordinador de extorsiones y desplazamiento ilegal en Medellín

Medellín

En un operativo desplegado por el GAULA Metropolitano, las autoridades capturaron a alias ‘Castaño’, señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial común organizado ‘San Pablo’. La estructura criminal ejerce su accionar delictivo en la comuna 4 (Aranjuez) de Medellín, afectando a comerciantes y residentes de la zona.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente coordinaba el cobro sistemático de extorsiones a propietarios de tiendas, tabernas y almacenes. Las exigencias económicas ilegales oscilaban entre los 30 mil y 100 mil pesos semanales a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Imputación de delitos y medida de aseguramiento en centro carcelario

Las autoridades también establecieron su presunta participación en hechos de desplazamiento forzado en el barrio San Pablo. Según el reporte oficial, varias familias fueron obligadas a abandonar sus propiedades, las cuales posteriormente eran comercializadas de manera ilegal por la organización criminal.

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La captura se hizo efectiva en vía pública de la comuna 7 (Robledo) mediante orden judicial por extorsión, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a disposición de la Fiscalía.