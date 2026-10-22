Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 oct 2026 Actualizado 21:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Capturan a alias ‘Castaño’, presunto coordinador de extorsiones y desplazamiento ilegal en Medellín

Comerciantes de tiendas, tabernas y almacenes eran presionados semanalmente bajo amenazas para pagar cuotas extorsivas.

Capturan a alias ‘Castaño’, presunto coordinador de extorsiones y desplazamiento ilegal en Medellín

Capturan a alias ‘Castaño’, presunto coordinador de extorsiones y desplazamiento ilegal en Medellín

Capturan a alias ‘Castaño’, presunto coordinador de extorsiones y desplazamiento ilegal en Medellín

Santiago Solórzano

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

En un operativo desplegado por el GAULA Metropolitano, las autoridades capturaron a alias ‘Castaño’, señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial común organizado ‘San Pablo’. La estructura criminal ejerce su accionar delictivo en la comuna 4 (Aranjuez) de Medellín, afectando a comerciantes y residentes de la zona.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente coordinaba el cobro sistemático de extorsiones a propietarios de tiendas, tabernas y almacenes. Las exigencias económicas ilegales oscilaban entre los 30 mil y 100 mil pesos semanales a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales.

Imputación de delitos y medida de aseguramiento en centro carcelario

Las autoridades también establecieron su presunta participación en hechos de desplazamiento forzado en el barrio San Pablo. Según el reporte oficial, varias familias fueron obligadas a abandonar sus propiedades, las cuales posteriormente eran comercializadas de manera ilegal por la organización criminal.

Más información

La captura se hizo efectiva en vía pública de la comuna 7 (Robledo) mediante orden judicial por extorsión, concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado. Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a disposición de la Fiscalía.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado