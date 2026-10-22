Canal de Panamá bate récord de carga impulsado por cierre de Ormuz y pese a El Niño

PANAMA CITY, PANAMA - SEPTEMBER 01. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El canal de Panamá batió su récord de tránsito de carga impulsado por el cierre del estrecho de Ormuz, en Oriente Medio, y pese a reducciones del tráfico por la sequía de El Niño según la administradora y datos oficiales difundidos este miércoles.

Por la ruta, por la que pasó el 5% del comercio marítimo mundial, transitaron 521 millones de toneladas de carga en casi 14.000 buques en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, de acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El récord anterior se registró en 2022 con 518 millones de toneladas.

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En un comunicado, la ACP reportó además ingresos totales de 6.600 millones de dólares por las operaciones del canal, un 16% más que en el año fiscal anterior.

La administradora del canal, Ilya Espino de Marotta, explicó a la AFP que el aumento de carga se debió al “auge” de buques tras el cierre de Ormuz y porque El Niño solo afectó al final del año fiscal.

Por Ormuz transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado antes del conflicto desatado en Oriente Medio en febrero.

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El canal elevó entonces de 36 a 41 el número de buques diarios “por un período de tiempo” para facilitar una alternativa para el tránsito de energéticos, indicó Espino de Marotta.

Ese incremento permitió amortiguar la posterior reducción de barcos que tuvo que implementar por la escasez de lluvias que hizo descender el nivel de los dos lagos artificiales que almacenan el agua dulce necesaria para la operación del canal.

A inicios de septiembre, la vía redujo el número de tránsitos hasta 32, aunque posteriormente lo elevó a 33.

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El “impacto” de El Niño “realmente” solo ha sido durante los últimos cuatro meses del año fiscal, aseguró Espino de Marotta.

Pese al fuerte fenómeno climático, “hemos podido apoyar a la industria cuando lo ha necesitado trayendo más carga por el canal”, añadió.

Con 80 km de longitud, la vía conecta sobre todas las rutas de China, Japón y Corea del Sur con la costa este de Estados Unidos, su principal usuario.

Sus negocios más destacados son el transporte de contenedores, gas licuado de petróleo, vehículos, granos y gas natural licuado, el segmento que más ha crecido en los últimos meses.

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