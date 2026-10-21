SENA ofrecerá 5.021 vacantes laborales en Medellín durante Expo Empleo 2026

Medellín, Antioquia

Quienes buscan empleo en Medellín tendrán una nueva oportunidad para conectarse directamente con el sector empresarial. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Antioquia, realizará este jueves 22 de octubre Expo Empleo SENA 2026, una feria que dispondrá de 5.021 vacantes laborales.

La jornada, liderada por la Agencia Pública de Empleo (APE), se llevará a cabo entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. en el Centro Comercial Bosque Plaza. El propósito es facilitar el encuentro entre las personas que buscan trabajo y las empresas que necesitan incorporar talento humano.

Las 5.021 vacantes están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia. La oferta incluye oportunidades para operarios, bachilleres, técnicos y profesionales en sectores como finanzas y administración, salud, educación, ciencias naturales, entre otros.

“Estos espacios son fundamentales porque acercan a las personas a nuevas oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, les permiten a las empresas encontrar el talento que necesitan para crecer”, señaló Raúl Emilio Olarte, director encargado del SENA Regional Antioquia.

20 empresas y entidades participarán en la feria

Expo Empleo SENA 2026 contará con la presencia de 20 empresas con vacantes disponibles, además de entidades como Colpensiones, la Unidad para las Víctimas y la Oficina Pública de Empleo de la Alcaldía de Medellín.

La participación de estas organizaciones busca fortalecer la articulación entre el sector productivo y las instituciones que promueven el empleo, la inclusión y el bienestar de la ciudadanía. Además de facilitar el contacto entre candidatos y empleadores, la feria pretende fortalecer los procesos de intermediación laboral y contribuir a que las empresas encuentren personas talentosas.

Las personas interesadas en participar pueden acercarse al Centro Comercial Bosque Plaza durante el horario de la jornada. Para aprovechar mejor la visita, el SENA recomienda llevar varias copias de la hoja de vida actualizada, revisar la experiencia y la formación.