Se fortalece la recolección de residuos en Neiva con más vehículos, operarios y nuevas cestas

Neiva

Continúa fortaleciendo sus operaciones para mejorar la recolección de residuos y el aseo en la capital huilense. Directivos de la empresa, Ciudad Limpia, explicaron que actualmente cuentan con cerca de 26 vehículos destinados a diferentes labores, entre ellas la recolección de basuras, el barrido de calles, la poda de árboles y el mantenimiento de zonas verdes.

Luis Carlos Méndez, gerente de la empresa recolectora, comento que “entre las iniciativas recientes se encuentra la instalación de aproximadamente 100 cestas públicas al año, elaboradas con materiales reciclados y ubicadas en diferentes comunas. También se han instalado ocho recipientes en distintos puntos para la disposición de excrementos de mascotas, como parte de una prueba piloto”.

Otro de los servicios que destacó el gerente es la recolección de residuos de construcción y demolición, conocidos como escombros. La compañía ofrece gratuitamente el primer metro cúbico de estos materiales y cobra una tarifa por las cantidades adicionales.

En cuanto a la capacidad operativa, la empresa recoge diariamente entre 290 y 300 toneladas de residuos día en Neiva. El relleno sanitario cuenta con licencia hasta 2035, mientras se estudian alternativas para optimizar su vida útil, expresaron directivos de Ciudad Limpia.