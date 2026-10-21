Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 oct 2026 Actualizado 10:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tema del día

¿Qué opina de la inminente caída del Presupuesto de la Nación por error de trámite en el Congreso?

Opine sobre nuestro tema del día en 6AMW con Julio Sánchez Cristo.

50000 Colombian pesos banknotes in a fan shape on a background of 20000 pesos banknotes

50000 Colombian pesos banknotes in a fan shape on a background of 20000 pesos banknotes / Oscar Giraldo

50000 Colombian pesos banknotes in a fan shape on a background of 20000 pesos banknotes
Añadir Caracol Radio en Google

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado