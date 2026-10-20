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20 oct 2026 Actualizado 10:45

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6AM W6AM WTema del día

¿Qué opina de las denuncias sobre presiones a exparamilitares para incriminar a opositores?

Opine sobre nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

Muerte de exparamilitar enreda a ex magistrado auxiliar en caso Musa Besaile. Foto: Getty Images

Muerte de exparamilitar enreda a ex magistrado auxiliar en caso Musa Besaile. Foto: Getty Images(Thot)

Muerte de exparamilitar enreda a ex magistrado auxiliar en caso Musa Besaile. Foto: Getty Images
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