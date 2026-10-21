Nuevos proyectos de infraestructura educativa abrirán sus puertas en zona rural de Urrao Antioquia

Nuevos proyectos de infraestructura educativa abrirá sus puertas en zona rural de Urrao Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

La infraestructura educativa de la zona rural de Urrao, continúa fortaleciéndose con inversiones destinadas a mejorar los espacios de aprendizaje de niños y jóvenes. La Gobernación de Antioquia, junto con las fundaciones Fraternidad Medellín y Berta Martínez, avanza en proyectos de cuatro sedes educativas rurales, con una inversión superior a los 9.765 millones de pesos.

Las intervenciones se realizarán en la Escuela Rural Vásquez, el Centro Educativo Rural Mandé, el Centro Educativo Rural Punta de Ocaidó y el Centro Educativo Rural La Esperanza.

Durante una visita al municipio, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó las obras de mejoramiento del restaurante escolar de la sede educativa Centro Educativo Rural 20 de Julio, perteneciente a la Institución Educativa Rural Venta, donde estudian 105 alumnos.

La intervención contó con una inversión de 263 millones de pesos e incluyó adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, mantenimiento de baños, pisos y enchapes, instalación de estanterías y mobiliario de cocina, una estufa industrial y mejoras en el comedor escolar.

Más recursos para la educación rural

A estas inversiones se suman los 880 millones de pesos entregados al municipio en 2025 para el mantenimiento y la adecuación de 31 sedes educativas, beneficiando a 2.869 estudiantes.

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Asimismo, la Gobernación y la Alcaldía de Urrao cuentan con un convenio por 552 millones de pesos para continuar las intervenciones en infraestructura educativa. De este total, el Departamento aporta 491 millones.

Con estos proyectos, las autoridades buscan mejorar los espacios escolares y fortalecer las condiciones educativas de las comunidades rurales de Urrao. En estas situaciones las distancias y las dificultades geográficas representan retos adicionales para la ejecución de las obras.