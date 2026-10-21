El DAGRAN confirma un balance positivo con respecto al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias

El DAGRD confirma un balance positivo con respecto al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Foto: Gobernación de Antioquia.

Medellín, Antioquia

El Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, involucró 418.000 personas, incluidos a los 125 municipios del departamento. El evento que más realizaron los municipios, fue el sismo, en donde participaron 3.135 empresas.

Desde la Sala de Crisis Departamental, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) hizo seguimiento a los ejercicios realizados por los consejos municipales de gestión del riesgo.

El balance presentado por el director del Dagran Jaime Ramírez Gómez reportó ejercicios relacionados con 104 sismos, 6 incendios forestales, 4 vendavales, 2 materiales peligrosos, 1 ciclones tropicales, 3 avenidas torrenciales y 2 Inundaciones y 3 accidentes mayores. Uno de los resultados destacados fue que 13 municipios superaron sus capacidades de respuesta durante los escenarios simulados.

Durante el ejercicio también se reportaron situaciones que pusieron a prueba la reacción de los organismos de socorro y la coordinación entre las instituciones. Uno de los incidentes simulados ocurrió en Turbo, donde se reportó una fuga de gas natural.

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Antioquia fortalece sus estudios para prevenir desastres

Según explicó, la Gobernación cuenta con estudios actualizados sobre amenaza sísmica y ha avanzado en investigaciones relacionadas con movimientos en masa, inundaciones e incendios de cobertura vegetal.

El propósito, agregó, es incorporar los resultados de estos estudios en los planes municipales de gestión del riesgo y en los instrumentos de ordenamiento territorial. La preparación también contempla los posibles efectos del fenómeno de El Niño, especialmente en relación con los incendios de cobertura vegetal.

El ejercicio de la mañana estuvo enfocado en evaluar cómo responden los municipios ante diferentes escenarios de emergencia. Sin embargo, la jornada contempló una segunda fase, programada para las 2:00 p. m., con la participación de 48 municipios.

El balance de la jornada deja un mensaje central: la preparación ante emergencias requiere coordinación, conocimiento del territorio y capacidad de respuesta en todos los niveles. Los resultados y las situaciones identificadas durante el ejercicio deberán servir para reconocer fortalezas y orientar acciones de mejora para proteger la vida de los antioqueños.