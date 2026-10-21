Medellín se alista para una jornada de formación sobre diagnóstico y cuidado de la piel de mariposa

Medellín

En el marco de la Semana Mundial de la Piel de Mariposa, una condición genética rara e incurable que hace que la piel y las mucosas sean extremadamente frágiles, provocando ampollas y heridas ante el más mínimo roce o contacto, la Fundación DEBRA Colombia y la Universidad CES realizarán una jornada académica. El evento busca capacitar a profesionales y estudiantes de ciencias de la salud en el diagnóstico y abordaje de la Epidermólisis Bullosa (EB).

La cita será el sábado 24 de octubre, de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el Aula Máxima de la Universidad CES (El Poblado). La capacitación abordará el manejo clínico de heridas, la prevención y los derechos de las personas con esta enfermedad rara y genéticamente frágil.

Ejes temáticos y enfoque de atención integral

El programa se estructurará en cinco ejes: Comprender, Decidir, Cuidar, Garantizar y Escuchar. La iniciativa apunta a conectar el conocimiento científico con la experiencia diaria de los pacientes, en un contexto donde el diagnóstico oportuno y el tratamiento especializado representan un alto desafío.

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Liliana Consuegra Bazzani, directora de DEBRA Colombia, destacó que la atención de la EB requiere comprender las particularidades de la piel, reconocer derechos y escuchar a los afectados. Los interesados pueden registrarse a través de la página web de la Universidad CES.