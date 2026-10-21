Hospital Mental de Antioquia anuncia plan de contingencia tras denuncias para enfrentar la crisis

Bello, Antioquia

La administración de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui (HOMO) anunció la activación de un Plan de Contingencia para responder a los recientes señalamientos del personal de salud sobre sobreocupación extrema y escasez de insumos. Las medidas buscan mitigar la alta demanda asistencial y reforzar la calidad del servicio en medio de la contingencia que enfrenta el establecimiento.

Entre las decisiones operativas destaca la apertura de camas adicionales para ampliar la capacidad de recepción de pacientes, garantizando estándares de seguridad. Asimismo, la institución oficializó la redistribución de personal especializado y ajustes organizativos en el equipo de enfermería para optimizar la cobertura en los turnos críticos.

Coordinación nacional por medicamentos y contexto del sector

Respecto a las denuncias por desabastecimiento de medicamentos de control especial como la clozapina, la E.S.E. informó que adelanta gestiones con el Ministerio de Salud y el Invima. Esta articulación busca establecer un seguimiento directo al flujo de suministros y asegurar el abastecimiento regular de fármacos esenciales.

Desde la dirección del hospital explicaron que estas decisiones se dan en respuesta a la crisis generalizada del sistema de salud nacional, la cual genera retos continuos para la prestación oportuna de servicios. Con el plan en marcha, la entidad proyecta estabilizar la sobrecarga laboral denunciada por los trabajadores y mejorar la atención general.

Medidas financieras y administrativas en desarrollo

A la par de las soluciones asistenciales, la administración indicó que trabaja en una estrategia de saneamiento financiero y administrativo. El objetivo final es garantizar la sostenibilidad operativa de la institución, protegiendo tanto la dignidad de los usuarios como el bienestar del talento humano.

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Finalmente, las directivas del HOMO reiteraron su compromiso de mantener la continuidad en los servicios de salud mental en el departamento. La entidad continuará monitoreando el impacto del Plan de Contingencia para realizar los ajustes necesarios junto a los entes de control e instituciones nacionales.