Conversatorio regional abordará protección de los derechos humanos en entornos digitales

Este jueves 22 de octubre se realizará el conversatorio virtual, abierto y gratuito “Derechos Humanos en el entorno digital. No hace falta inventar la rueda: cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de los Estados y las empresas”, un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que busca reflexionar sobre los compromisos existentes para garantizar los derechos humanos en los entornos digitales y promover su cumplimiento en América Latina.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El encuentro reunirá a especialistas de la región para analizar los desafíos relacionados con la protección de los derechos humanos en el ámbito digital, así como las responsabilidades y obligaciones que corresponden tanto a los Estados como a las empresas. La conversación busca aportar elementos para fortalecer las prácticas de gobernanza digital y avanzar hacia entornos más seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.

El conversatorio contará con la participación de Lucía Camacho, de Derechos Digitales; Consuelo Olvera, de RINDHCA; y Pablo Nieto, de ALAI. La moderación estará a cargo de Javier Pallero, de Civic House. A través de sus perspectivas y experiencias, los invitados propiciarán un diálogo sobre los mecanismos y las herramientas disponibles para abordar los retos actuales de la protección de los derechos humanos en los espacios digitales.

La sesión se llevará a cabo de manera virtual el jueves 22 de octubre de 2026, con horarios diferenciados para facilitar la participación regional: 9:00 a. m. en Costa Rica, Guatemala y México; 10:00 a. m. en Colombia, Panamá y Perú; 11:00 a. m. en República Dominicana; y 12:00 m. en Argentina y Chile.

La participación es gratuita y las personas interesadas podrán conectarse escaneando el código QR de la pieza de convocatoria o registrándose en el link:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/YBrWRDRAS3ycsOLFJMg5NAutm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio#/registration

Este conversatorio hace parte del programa de formación enmarcado en el proyecto Modelos de Gobernanza para la Promoción de los Derechos Humanos en Entornos Digitales, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena, liderado por Fundación Dignitas y con Civic House como socio local. La iniciativa busca fortalecer capacidades, promover el diálogo regional e impulsar acciones de incidencia para la protección de los derechos humanos en los entornos digitales.