Comunidad educativa de Fe y Alegría pide avances en la construcción del nuevo colegio en El Popular

Medellín

Padres de familia, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría, en la comuna 1 de Medellín, se movilizan este 21 de octubre de 2026. La protesta exige fechas claras para la construcción de una nueva sede, tras dos años de afectaciones provocadas por un movimiento de masa que obligó a evacuar el plantel.

A dos años del movimiento de masa que afectó a la Institución Educativa Fe y Alegría (cuya sede pertenece al municipio y fue entregada a la Secretaría de Educación en 2002), los 1.400 estudiantes continúan padeciendo graves problemas de infraestructura. La comunidad denuncia que no hay un cronograma de obras claro por parte de la Secretaría de Educación para construir el nuevo colegio.

Tras la emergencia, los alumnos fueron reubicados en la sede Siervas de San José, un espacio que no cumple con las condiciones adecuadas. En el lugar se implementó un modelo de alternancia debido a que no caben todos los estudiantes, los salones son muy pequeños, hay alto ruido constante y nula ventilación.

Exigen un cronograma real ante soluciones insuficientes

En su momento, la Alcaldía de Medellín catalogó la reubicación en la sede Siervas de San José como un problema temporal y buscó mitigar el problema de un posible derrumbe de la institución con la construcción de muros de contención. Sin embargo, la comunidad educativa sostiene que dicha obra no soluciona las fallas de fondo ni garantiza un espacio adecuado.

Frente a la falta de avances, el Concejo de Padres de Familia convocó a una jornada de concentración y marcha. El recorrido iniciará a las 4:00 p. m. en la Escuela Fe y Alegría Popular No. 2 y avanzará hacia la estructura evacuada para exigir un cronograma de obras.

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¿Qué ha dicho la alcaldía al respecto?

Frente a la situación educativa en la Comuna 1 (Popular), la Alcaldía de Medellína asegura avanzar en la priorización del proyecto para la construcción de un megacolegio que atienda las necesidades de esta zona nororiental. En el caso específico de la Institución Educativa Fe y Alegría Popular 1, la administración distrital sostiene mesas de trabajo y seguimiento constante con la comunidad educativa para garantizar la continuidad del servicio escolar y avanzar en las obras tras las afectaciones por el movimiento de masa. Asimismo, el sector se beneficia del plan de renovación de planteles de la ciudad, a través del cual se adelantan múltiples intervenciones de mejoramiento, embellecimiento y optimización de las instalaciones escolares de la zona.