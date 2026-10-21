Marko Pérez presenta ‘Murió un inocente’, tema musical de su serie ‘Caso 1992’

El creador de contenido Marko Pérez amplía su apuesta por la música con ‘Murió un inocente’, una canción que hace parte de la banda sonora de ‘Caso 1992’, su serie de suspenso grabada en Miami, Estados Unidos.

El tema, interpretado por Marko junto a Jaaeh, cuenta con un video oficial y acompaña la historia de esta producción, que ya supera los 9 millones de reproducciones en YouTube. La serie está disponible gratuitamente en el canal oficial del creador y continuará con un nuevo episodio el próximo 1 de noviembre.

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Un proyecto que combina ficción y música

‘Caso 1992’ cuenta con un álbum original de ocho canciones, una propuesta que amplía el universo de la producción más allá de la pantalla. La música acompaña la trama de Bruno, un hombre que presenció el asesinato de su familia durante su infancia y que, treinta años después, comienza a recibir mensajes anónimos relacionados con aquella tragedia.

La historia desarrolla una serie de secretos y sospechas alrededor de los personajes, mientras cada episodio plantea nuevas pistas sobre la identidad del responsable de los crímenes.

De los contenidos digitales a la ficción

Marko Pérez, quien interpreta a Bruno, desarrolló este proyecto después del alcance de ‘El desorden de Marko’, el reality con el que consolidó una amplia comunidad en internet.

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La producción cuenta también con la participación del actor Alejandro Nones, conocido por su papel en ‘¿Quién mató a Sara?’, además de Nando de la Gente, Nanette Orellana, Luis José Santander, Orlando Urdaneta y Valeria Menéndez.

Con esta propuesta, Marko reúne actuación, suspenso y música en un proyecto distribuido gratuitamente por YouTube. Mientras la audiencia espera la continuación de la historia, ‘Murió un inocente’, junto con el álbum de ocho canciones, representa la apuesta musical que acompaña el desarrollo de la serie.

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El video oficial del tema está disponible en YouTube, al igual que los capítulos de ‘Caso 1992’.