Alcaldía de Medellín ha atendido 132 casos de violencia sexual en lo corrido de 2026. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín ha realizado 132 atenciones a víctimas de violencias sexuales en lo corrido de 2026, como parte de la ruta especializada que busca garantizar el acceso a los servicios de salud, justicia y protección, así como prevenir nuevas vulneraciones de derechos.

A través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, la Administración Distrital ha efectuado 161 seguimientos a los casos atendidos, 177 derivaciones a entidades competentes, y 29 articulaciones con dependencias, instituciones y organizaciones sociales.

De acuerdo con el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia: “Durante 2026, hemos atendido más de 130 casos de violencias sexuales. De esta población, el 76 % son mujeres y 68 hechos corresponden a niñas, niños y adolescentes. El Distrito brinda acompañamiento jurídico, atención psicológica y acceso a albergues articulado con el enfoque de género diferencial”,

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Como parte de las acciones para fortalecer la respuesta institucional, se han desarrollado 10 comités y mesas de trabajo orientados a mejorar la coordinación entre las entidades responsables y reducir las barreras de acceso a los servicios. La ruta especializada incluye acompañamiento jurídico, atención psicológica, orientación social y seguimiento a las necesidades de cada caso.

Canales gratuitos de atención y protección

La Alcaldía de Medellín recordó que las mujeres que enfrentan situaciones de violencia basada en género pueden acceder a diferentes mecanismos gratuitos de orientación, atención y protección. Entre estos se encuentra la Línea 123 Agencia Mujer, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar orientación y activar las rutas de atención correspondientes.

También están disponibles la atención psicológica y jurídica, el mecanismo de Defensa Técnica, que ofrece representación jurídica especializada, y el Mecanismo de Protección Integral, que contempla alternativas como la Casa Refugio, el alojamiento de emergencia y otras medidas de protección, según la valoración de cada situación.