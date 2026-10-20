Plan cultural en Medellín: la 29ª Bienal de Fotografía abre sus puertas durante dos meses

Medellín

Desde el 22 de octubre la Cámara de Comercio de Medellín - El Poblado acoge la 29ª edición del Salón Colombiano de Fotografía – Bienal 2026, organizada por el Club Fotográfico Medellín. La exposición permanecerá abierta durante dos meses e incluye la publicación del catálogo oficial que reúne las obras seleccionadas para documentar la memoria visual y la evolución fotográfica del país.

El certamen, creado en 1983, convocó a autores nacionales y extranjeros residentes en seis categorías: Naturaleza, Retrato, Fotografía Creativa, Costa Caribe, Fotografía de Calle y Fotografía Documental. En esta versión participaron 334 fotógrafos con un total de 823 obras, cifras que superan los registros de la Bienal 2024.

Selección oficial y evaluación de expertos

La selección de las piezas estuvo a cargo de un jurado conformado por Benjamín Villegas, Santos Moreno, Jonathan Chaparro y Mario Suárez. La exhibición cuenta con el patrocinio de la Fundación SURA, Celsia y la Cámara de Comercio de Medellín, entidades que respaldan la difusión del talento artístico en la región.

Las obras expuestas integran categorías de series individuales y temáticas, abordando reflexiones sobre el territorio, la cultura y la realidad contemporánea. El concurso mantiene su tradicional estímulo económico para las mejores propuestas y garantiza la preservación histórica de las imágenes ganadoras.

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Trayectoria del Club Fotográfico Medellín

El Club Fotográfico Medellín, fundado en 1955 tras el primer concurso de la Biblioteca Pública Piloto y la UNESCO, es la organización de fotógrafos más antigua de Colombia. Con 71 años de labor continua, la institución realiza talleres, conferencias, concursos y publicaciones de manera permanente.

La entidad mantiene su sede en la Cámara de Comercio de El Poblado, donde ofrece reuniones semanales gratuitas cada martes entre febrero y noviembre. A lo largo de su historia, sus integrantes han obtenido galardones internacionales y la representación del país ante la Federación Internacional de Arte Fotográfico.