Más de 100 jóvenes participaron en jornadas de liderazgo y formación en subregiones de Antioquia. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Más de 100 jóvenes participaron durante el fin de semana en tres jornadas de formación, diálogo e intercambio de experiencias realizadas en el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Suroeste antioqueño.

Las actividades impulsadas por la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Juventud, se desarrollaron en Tarazá, donde se llevó a cabo el Encuentro Subregional de Juventud del Bajo Cauca; en Caracolí, con la primera Escuela de Liderazgo Juvenil del Magdalena Medio; y en Medellín, con una nueva edición de HabitAntioquia.

En Tarazá, 50 participantes de los seis municipios del Bajo Cauca dialogaron sobre las problemáticas de sus territorios durante la Asamblea Regional de Juventud y la Escuela de Agentes Locales de Juventud. Los encuentros permitieron compartir experiencias e identificar iniciativas para responder a las necesidades de las comunidades.

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En Caracolí, otros 30 jóvenes participaron en la primera Escuela de Liderazgo Juvenil del Magdalena Medio, donde desarrollaron habilidades para el trabajo colectivo y reflexionaron sobre su papel en la construcción del tejido social, la prevención de las violencias y la promoción de entornos seguros.

La tercera actividad tuvo lugar en Medellín, donde 30 jóvenes de Amagá participaron en HabitAntioquia. La jornada incluyó una visita al Museo Cementerio San Pedro y un recorrido por lugares emblemáticos del centro de la ciudad. Con el propósito de acercarlos a experiencias culturales y oportunidades educativas y vocacionales.

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Estos espacios también han impulsado iniciativas lideradas por los propios jóvenes. Un ejemplo es Aló Joven, programa radial que surgió de encuentros anteriores en el Bajo Cauca y que se transmite por Caucasia Estéreo para compartir información y oportunidades con las juventudes de la subregión.

Con estas tres jornadas, la Secretaría de Juventud de Antioquia busca ampliar los espacios de participación, fortalecer las capacidades de liderazgo y facilitar el intercambio de experiencias entre jóvenes de diferentes municipios, promoviendo iniciativas relacionadas con las necesidades de sus territorios.