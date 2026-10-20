La visita del papa a España generó un impacto económico de casi 140 millones de euros

En rueda de prensa, el coordinador general adjunto de la visita, Fernando Giménez Barriocanal, ha explicado además que el coste ha sido de 29,3 millones de euros entre las cuatro sedes de la visita en la que el pontífice recorrió 2.500 kilómetros con etapas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Del total del gasto, el 55,6 % (16,3 millones) lo aportó el arzobispado de Madrid, el 15,7 % (4,6 millones) el arzobispado de Barcelona, el 8,9 % (2,6 millones) el obispado de Canarias, el 9 % (2,62 millones) el obispado de Tenerife y la Conferencia Episcopal Española aportó el 10,8 % (3,16 millones).

Estos gastos se emplearon en producción audiovisual, luz y sonido (7,08 millones); preparación y adecuación de espacios (6,7 millones); servicios profesionales y de seguridad (6,13 millones); alquiler de maquinaria (1,67 millones); publicidad (1,36 millones); mobiliario y decoración (1,19 millones); alquiler de espacios (1,07 millones); transporte (0,82 millones); telecomunicaciones (0,66 millones); o limpieza y gestión de residuos (0,59 millones).

Sobre la financiación de la visita, el estudio revela que el 44,7 % (13,09 millones) de los ingresos procedieron de empresas y entidades civiles, el 31 % (9,1 millones) de distintas entidades de Iglesia, el 20 % (5,8 millones) de las administraciones públicas y el 4,3 % (1,26 millones) de colectas y donativos.

En este sentido, Giménez Barriocanal ha detallado que solo los gobiernos de Canarias y Cataluña contribuyeron con aportaciones dinerarias. En concreto, el gobierno insular ha dado un millón de euros a cada diócesis (Tenerife y Canarias) y los cabildos, medio millón a cada una. La Generalitat ha subvencionado 2,8 millones de euros.

A las contribuciones dinerarias, ha añadido el coordinador, hay que sumar diversas contribuciones en especie (cesión de espacios, de vehículos, manutención de voluntarios, etc.), «sin las que el presupuesto se habría incrementado». Si se tienen en cuenta estas aportaciones en especie, el gasto alcanzaría los 31,09 millones de euros.

Un coste 20 millones inferior al de la JMJ de 2011

«Se ha hecho un enorme esfuerzo de austeridad, además de que ya tenemos un aprendizaje, hemos aprendido de los errores del pasado y hemos contado con equipos excelentes en todas las sedes que han hecho mucho con poco dinero», ha destacado Giménez Barriocanal al ser preguntado por los motivos de que el coste del viaje del papa haya costado 20 millones menos que la JMJ de Benedicto XVI en 2011 (50,5 millones de euros).

Según ha subrayado, son visitas que «tienen poca comparación» porque la JMJ trajo a Madrid «a 1.000 obispos y a dos millones de peregrinos de todo el mundo» y contó con actos culturales toda la semana, mientras que León XIV ha tenido «21 actos».

Por su parte, el delegado de Economía del arzobispado de Madrid, José María Albalad, ha explicado que, en el caso de la capital, que movilizó 16,3 millones de euros, el 59 % de los ingresos procedió de empresas y fundaciones civiles, mientras que el 41 % fue aportado por entidades eclesiales y por los propios fieles.

«Teníamos una línea de control presupuestario muy estricta», ha remarcado Albalad, en tanto que Barriocanal ha insistido en que se han cerrado las cuentas sin déficit: «Las diócesis no han tenido que pedir un crédito ni nada parecido», ha aseverado.

Los asistentes gastaron 97,75 millones de euros

El informe señala que la visita de León XIV —con 2,31 millones de asistentes y 18.225 voluntarios— ha dejado un beneficio en la sociedad española de 139,48 millones de euros (56,32 de impacto directo, 50,32 indirecto y 32,84 inducido) e incide en que ha generado 3.080 empleos y que de cada euro de valor añadido bruto generado directamente por la visita, 2,48 euros tuvieron un impacto total en la economía española.

Asimismo, estima que el gasto de los asistentes alcanzó 97,75 millones de euros, que se distribuye entre las principales categorías de consumo asociadas al desplazamiento y la estancia: un 30,52 % al comercio minorista, un 29,06 % a bares y restaurantes, un 22,05 % al transporte y un 11,84 % al alojamiento.

En Madrid, donde se concentró la gran mayoría de los fieles (2,02 millones), los asistentes dejaron 81,04 millones, mientras que en Barcelona, que acogió a 180.000 participantes, dejaron 14,31 millones. En Gran Canaria, la llegada del papa congregó a 45.200 peregrinos, que aportaron 1,33 millones de euros, y en Tenerife asistieron 58.500 personas que generaron un gasto de 1,07 millones.

«El viaje fue posible gracias a una ola de fe y generosidad que perdurará siempre», ha dicho Albalad al agradecer a benefactores, voluntarios, entidades colaboradoras y a las aportaciones en especie; sin ellas, «el presupuesto se habría incrementado sustancialmente».