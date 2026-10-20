Ayuso estudia el traslado temporal de su despacho por acampada en Puerta del Sol

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, planea trasladar su despacho temporalmente debido a la acampada en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Así lo ha adelantado la Cadena SER este martes y lo han confirmado a EFE fuentes del Gobierno regional, que consideran que “la situación en el entorno de Sol no permite el desarrollo normal de la actividad institucional”.

“Opciones” de mudanza

Por ello están “viendo opciones” de mudanza, en un momento en que la acampada por el derecho a la vivienda está a punto de cumplir su cuarta semana.

Según la Cadena SER, la opción preferente como destino serían las dependencias de Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí de la capital, aunque desde la Comunidad no han confirmado este extremo.