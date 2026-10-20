Inician en Medellín las pruebas piloto de transporte de encomiendas con drones en Colombia

Medellín

Medellín se posiciona como un referente en América Latina tras iniciar las primeras pruebas piloto de transporte de carga urbana con drones en Colombia. El proyecto es liderado por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (EPAOH) en alianza con la Alcaldía de Medellín, la Aeronáutica Civil, Futumed, Coordinadora y Pelagus S. A. S. Esta articulación público-privada busca evaluar la viabilidad técnica y operativa de la aviación no tripulada frente a su eventual desarrollo comercial en la ciudad.

Las operaciones conectan cuatro dronepuertos en el Valle de Aburrá utilizando el corredor del río Medellín como ruta estratégica. Los ensayos utilizan dos modelos de aeronaves: el ALT6D, de fabricación nacional por Aerialoop, y el FlyCart de DJI. Los vuelos abarcan distancias de hasta 22,4 kilómetros y capacidad para transportar paquetes de hasta 20 kilogramos, con el fin de probar entregas urgentes de paquetería, insumos médicos y componentes logísticos.

Evaluación técnica y protocolos de seguridad aérea

El plan piloto no contempla una implementación comercial inmediata, sino la evaluación de condiciones técnicas para integrar la tecnología a la red logística actual. Además, las autoridades proyectan que el desarrollo de la aviación no tripulada impulse la generación de empleo, la investigación académica y nuevas oportunidades económicas en sectores de tecnología y logística para las empresas y universidades locales.

Para garantizar la seguridad operacional, las aeronaves están equipadas con sistemas de comunicación de respaldo, paracaídas de emergencia y mecanismos de aterrizaje preventivo. Las rutas trazadas evitan el sobrevuelo sobre infraestructuras críticas o zonas de alta concentración de personas. Adicionalmente, el proyecto cuenta con pólizas de responsabilidad civil y protocolos estrictos que suspenden los vuelos ante condiciones meteorológicas adversas.

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Foro académico sobre aviación no tripulada

Como complemento a las pruebas en campo, la ciudad será sede del Tercer Foro Académico de Aviación No Tripulada este jueves 22 de octubre en Plaza Mayor. El evento se desarrollará en un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. y reunirá a expertos de la industria aérea.

El encuentro académico contará con la participación de voceros de la Aeronáutica Civil, Ruta N y UAV Masters. Durante la jornada, se analizarán los aprendizajes del plan piloto y se debatirán los desafíos regulatorios y tecnológicos que determinarán el futuro de la aviación no tripulada en el país.