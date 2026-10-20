Gobierno alista compra de camionetas y tanquetas para reforzar seguridad en vía Panamericana

NACIÓN

El Ministerio de Transporte anunció inversiones por $99.000 millones de pesos para fortalecer la seguridad en las carreteras del país, especialmente en la vía Panamericana, tras recientes hechos de violencia que dejaron cinco personas fallecidas y 59 heridas en un accidente de un autobús de placas ecuatorianas.

La entidad rechazó el presunto intento de asalto que habría provocado el volcamiento del vehículo, así como el secuestro reportado el pasado 6 de octubre entre Timbío y El Remolino y otros hechos de asaltos, amenazas y terrorismo contra transportadores y viajeros.

“Es inaceptable que los delincuentes amenacen la vida de quienes transitan por nuestras carreteras. A las familias de las personas fallecidas les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Compra de vehículos para reforzar la seguridad

Como parte de las medidas anunciadas, el Instituto Nacional de Vías (Invías) iniciará los procesos para adquirir 600 motocicletas, con una inversión prevista de $37.000 millones provenientes del Fondo de Seguridad Vial (Fonsevi).

También se contempla la compra de 124 camionetas con blindaje nivel III, por $62.000 millones, y las gestiones ante Indumil para adquirir 20 tanquetas.

Según el Ministerio, estas inversiones buscan mejorar la movilidad, la capacidad operativa y la respuesta de la Fuerza Pública frente a las amenazas que afectan a quienes transitan por las carreteras colombianas.

Mesa de trabajo con transportadores

El próximo 29 de octubre se instalará en Boyacá una mesa de trabajo con representantes del sector transportador, el viceministerio de Defensa, Invías y el Ministerio de Transporte.

El encuentro tendrá como objetivo escuchar las preocupaciones de los transportadores y definir acciones para acelerar la implementación del Plan Meteoro en la vía Panamericana, con el propósito de fortalecer la presencia de la Policía Nacional y el Ejército.