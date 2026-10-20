Aviones de combate británicos harán misiones defensivas en Arabia Saudí

El Reino Unido prestará ayuda defensiva a Arabia Saudí con el despliegue de aviones de combate, que protegerán ciudades e infraestructura crítica de ese país ante la intensificación de los ataques de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, informó este martes el Ministerio británico de Defensa.

El responsable de Defensa, Wes Streeting, calificó hoy de “absolutamente despreciables” los ataques del grupo rebelde yemení, que ha intensificado su ofensiva con misiles balísticos y drones, dirigidos a la infraestructura civil, como el aeropuerto de Riad.

Los ataques de los hutíes a principios de octubre causaron la muerte de veinte personas y más de 300 heridos en Arabia Saudí.

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Según el Ministerio británico Defensa, los aviones de combate son los Typhoon de la Real Fuerza Aérea (RAF), pero esta intervención se limitará a una labor puramente defensiva y no incluirá el apoyo a las operaciones ofensivas saudíes contra los hutíes.

Streeting señaló en un comunicado que el hecho de que los hutíes hayan atacado el aeropuerto de Riad demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar para intensificar la situación en la región.

Esta iniciativa complementa los medios y el personal que el Reino Unido ya tiene desplegados en el país para hacer frente a los ataques aéreos hutíes, precisó el ministro.

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Ante el agravamiento de la violencia, el Ministerio de Defensa puntualizó que ayudar a frenar los intentos de los hutíes por desestabilizar la región es de interés económico y de seguridad nacional para el Reino Unido.

Los hutíes han logrado controlar el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto estratégico clave en el mar Rojo, vital para el tráfico marítimo que se dirige a Europa a través del canal de Suez y que se presenta como la mejor alternativa al problemático estrecho de Ormuz.

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