Parlamento egipcio convoca sesión urgente para una eventual intervención en apoyo de Riad

El Parlamento egipcio celebrará este domingo una sesión plenaria extraordinaria a petición del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, que espera la autorización del órgano legislativo para una eventual intervención militar en apoyo de Arabia Saudí ante la escalada del conflicto con los rebeldes hutíes del Yemen.

La Secretaría General de la Cámara de Representantes, órgano ampliamente controlado por legisladores afines al mandatario, anunció que mañana domingo se celebrará una sesión plenaria a petición del presidente egipcio a las 13.00 horas (10.00 GMT), informó en un breve comunicado difundido por la agencia oficial de noticias egipcia, MENA.

Este sábado, el presidente egipcio aseguró que Egipto adoptará cualquier medida, para defender a Arabia Saudí, y pidió al Parlamento egipcio que celebre una sesión extraordinaria para que respalde una eventual intervención si fuera necesario.

“Egipto seguirá apoyando las directrices” del rey saudí Salmán bin Abdulaziz Al Saud y del príncipe heredero Bin Salmán, dijo el presidente egipcio durante un discurso en la ceremonia de graduación de nuevas promociones de estudiantes de la Academia Militar Egipcia.

“Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida para protegeros y defenderos. Sé que esta cuestión requiere una autorización del Parlamento egipcio, y espero que el Parlamento celebre una sesión extraordinaria para concedernos esa autorización, si llegara a ser necesario”, afirmó el presidente egipcio.

A renglón seguido, aclaró que “no está hablando de que vayan a combatir a nadie ni a atacar a nadie”: “Estamos hablando únicamente de defensa”.

Estas declaraciones se producen en medio de los desafíos regionales que atraviesa Arabia Saudí, con una ofensiva de los rebeldes hutíes del Yemen, que ha llegado a lanzar ataques contra aeropuertos saudíes e instalaciones petroleras.

Al Sisi ha reiterado en varias ocasiones que considera que la seguridad del golfo Pérsico, la estabilidad de sus países vecinos y la protección de las rutas marítimas forman parte de un mismo entramado estratégico.