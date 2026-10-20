Aerocivil proyecta producir 100 millones de galones de combustible sostenible SAF para 2030

Prisa Inspira de Caracol Radio lideró una conversación sobre las oportunidades que tiene Colombia en producción de combustible sostenible para la aviación, una alternativa que permitiría reducir las emisiones contaminantes del transporte aéreo.

En diálogo con Caracol Radio, Mauricio Salazar, líder de Combustibles, Sostenibilidad y Aviación de la Aeronáutica Civil, señaló que la entidad trabaja desde hace aproximadamente cinco años en una hoja de ruta para desarrollar esta industria.

“Creamos una hoja de ruta que establece unas metas aspiracionales de 100 millones de galones a 2030 y 450 millones de galones a 2050”, afirmó Salazar en Caracol Radio.

El funcionario explicó que el combustible sostenible de aviación, conocido como SAF, es una de las principales alternativas para avanzar en la descarbonización del sector, debido a que permite sustituir parte del combustible tradicional utilizado por las aeronaves.

Según Salazar, esta alternativa puede producirse a partir de materias primas sostenibles, como aceites usados y derivados de la caña de azúcar, entre otras fuentes, dependiendo de la tecnología empleada.

Ecopetrol podría participar en la producción

Para poner en marcha esta industria, Colombia necesita desarrollar una cadena de producción que abarque desde la obtención de las materias primas hasta el procesamiento, el transporte y la distribución del combustible en los aeropuertos.

En ese sentido, Salazar indicó que Ecopetrol cuenta con una planta que podría destinarse a la producción de SAF, mientras otras empresas refinadoras también están explorando oportunidades en este mercado.

Es importante resaltar que l desarrollo de esta industria requerirá inversiones a lo largo de toda la cadena productiva, incluidos los procesos agrícolas, la recolección de materias primas, el transporte y las adecuaciones necesarias en los aeropuertos para realizar las mezclas del combustible.

“Es una industria completa y nueva, que debe partir desde la obtención de la materia prima”, explicó el funcionario.

De acuerdo con Salazar, la inversión provendría principalmente del sector privado, aunque Ecopetrol, por su naturaleza de empresa de economía mixta, también podría desempeñar un papel en el desarrollo del negocio.

Los aviones actuales podrían utilizar este combustible

Una de las ventajas del SAF es que puede utilizarse en aeronaves existentes, siempre que el combustible cumpla las especificaciones técnicas y los límites de mezcla autorizados.

“Es una tecnología drop-in, que básicamente no obliga a ningún cambio dentro de las turbinas ni dentro de la parte mecánica de los aviones”, sostuvo Salazar.

Esto permitiría avanzar en la reducción de emisiones sin tener que reemplazar la flota aérea por aeronaves con nuevos sistemas de propulsión.

El experto agregó que será necesario contar con el respaldo del Gobierno nacional y del Congreso para avanzar en las medidas que permitan concretar la producción.

La expectativa de la entidad es que estas condiciones comiencen a establecerse durante el actual Gobierno del presidente De la Espriella con el propósito de iniciar la producción de combustible sostenible de aviación en 2028.