A la carcel hombre acusado de asesinar a su compañera sentimental con un destornillador en Medellín

Medellín

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Jairo Arango Vargas, señalado como presunto responsable del homicidio de su compañera sentimental. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre en una vivienda del barrio Robledo Miramar, en el occidente de Medellín.

De acuerdo con las investigaciones, el procesado fue visto ingresando al segundo piso del inmueble portando un objeto cortopunzante. Horas más tarde, un familiar halló el cuerpo sin vida de la víctima dentro de su habitación, con múltiples heridas en el tórax.

Hallazgo de pruebas y antecedentes de violencia

Durante la inspección técnica al lugar, agentes de policía judicial incautaron un celular de la víctima y un destornillador, elemento con el que se habría ejecutado el crimen. Los peritajes señalan que la pareja mantenía una relación marcada por conflictos constantes y amenazas de muerte previos por celos.

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Un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la URI le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que el procesado no aceptó. Arango Vargas se presentó de forma voluntaria ante las autoridades y entregó dos dispositivos móviles para el avance de las pesquisas.