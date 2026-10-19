Primera vivienda: cuatro ideas para empezar a imaginar el paso hacia la independencia

Colombia

Para muchos jóvenes y profesionales, la primera vivienda es mucho más que un inmueble: es el primer gran paso hacia la independencia. Y como todo primer paso, se disfruta más cuando se da con claridad.

Estas son cuatro ideas para empezar:

1. Define tu presupuesto. Tener claro cuánto quieres destinar a tu vivienda ordena toda la búsqueda.

2. Piensa en tu día a día. La ubicación, la cercanía al trabajo y el entorno influyen en tu calidad de vida tanto como el inmueble.

3. Imagina tus necesidades. Espacio, comodidad y proyección: qué necesitas hoy y qué te gustaría que el lugar te ofrezca mañana.

4. Compara alternativas. Ver varias opciones lado a lado ayuda a decidir con más criterio.

VIVE EXPO 2026. El 23, 24 y 25 de octubre, nace para facilitarte el trabajo, las constructoras más importantes del país estarán en el Centro Comercial Gran Estación, en Bogotá, con proyectos inmobiliarios de diferentes regiones, reunidos en un mismo lugar. La entrada es libre.

Datos para agendar

Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 2026

23, 24 y 25 de octubre de 2026 Lugar: Centro Comercial Gran Estación, Bogotá

Centro Comercial Gran Estación, Bogotá Entrada: libre

VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad.