Pionyang estudia reinstalar altavoces de propaganda en la frontera ante tensiones con Seúl

PANMUNJOM, SOUTH KOREA - APRIL 27: North Korean Leader Kim Jong Un (L), sister Kim Yo Jong. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Pool / Pool) / Pool

Kim Yo-Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo este lunes que, a raíz del aumento de tensiones en la frontera con Corea del Sur por la explosión de dos minas, Pionyang está estudiando instalar de nuevo los altavoces de propaganda desmantelados en agosto de 2025.

“Actualmente, la situación en la frontera sur es muy inestable”, dijo, atribuyendo la responsabilidad “al comportamiento temerario” de las autoridades surcoreanas. “Seúl, sin duda, se arrepentirá, y se enfrentará a un peligro terrible e incontrolable”, manifestó, según un comunicado publicado por la agencia de noticias estatal KCNA.

Para “hacer frente a la coyuntura actual”, Kim dijo que la cúpula militar está estudiando el despliegue de “más medios de ataque táctico” como “medida preventiva y de contención”, así como la reanudación de las emisiones por altavoces, además de “considerar otras medidas necesarias y apropiadas”.

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La hermana del líder norcoreano sostuvo que en los últimos meses el Ejército de Corea del Sur ha estado “amenazando gravemente la seguridad” de sus efectivos, al efectuar disparos de advertencia y emisiones a través de altavoces “bajo el absurdo pretexto de que cruzaron la línea fronteriza”, aunque, aseguró, realizaban labores de fortificación.

Desde agosto hasta este fin de semana, Pionyang contabilizó 2.870 emisiones a través de altavoces y 201 disparos de advertencia, la mayoría de ellos (998 y 91, respectivamente) en lo que llevamos de octubre.

“Tales provocaciones enemigas, perpetradas de manera más abierta a raíz de una ‘farsa de explosión de minas’ inventada, han cruzado la línea roja”, expresó, y avisó de que no lanzan “palabras vacías” cuando hablan de defender su soberanía.

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Asimismo, afirmó que “los hechos demuestran” que el Gobierno del surcoreano Lee Jae Myung, cuya retórica ha estado marcada por una “apariencia de apaciguamiento”, “reconciliación” y “paz”, ha “superado con creces” al de su predecesor, el “anticomunista” Yoon Suk-yeol, “en lo que respecta a intensificar la confrontación”.

Estas declaraciones llegaron en medio de las tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada, que dejaron tres soldados surcoreanos heridos.

Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar, dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, y exigió una disculpa, mientras que las autoridades norcoreanas negaron su implicación y acusaron a las surcoreanas de mentir para justificar “provocaciones” en la frontera.

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