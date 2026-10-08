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08 oct 2026 Actualizado 14:54

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Estudiantes mercantes de la Escuela Naval de Cadetes realizan movilidad académica en Corea del Sur

Este es el tercer grupo de futuros Oficiales Mercantes que participa en el SI-GOBT gracias al convenio ENAP – KIMFT suscrito en el año 2022

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La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” fortalece la formación internacional de los futuros Oficiales Mercantes a través de su vinculación al programa Smart Integrated Global Onboard Training Programme (SI-GOBT) del Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT). En esta experiencia participan tres estudiantes de los pregrados de Ciencias Náuticas, en las especialidades de Puente y Máquinas, quienes fortalecen sus competencias profesionales y amplían su perspectiva sobre el sector marítimo internacional.

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En esta edición del programa SI-GOBT, que se viene desarrollando desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2026, con la participación de 40 estudiantes mercantes procedentes de Colombia, Filipinas, Fiyi, Georgia, Indonesia, Kenia, México, Perú, Tailandia y Tanzania. Este escenario constituye una plataforma de intercambio académico y profesional que permite a los participantes ampliar sus conocimientos, fortalecer sus habilidades de liderazgo y conocer experiencias internacionales relacionadas con la operación marítima, la seguridad, la gestión de buques y el desarrollo del talento humano del sector.

La Armada Nacional, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, continúa promoviendo espacios de movilidad, cooperación académica e intercambio técnico que permiten a sus estudiantes consolidar una visión global, fortalecer su perfil profesional, aportar al desarrollo sostenible, seguro y competitivo del sector marítimo y portuario.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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