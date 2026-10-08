Estudiantes mercantes de la Escuela Naval de Cadetes realizan movilidad académica en Corea del Sur

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” fortalece la formación internacional de los futuros Oficiales Mercantes a través de su vinculación al programa Smart Integrated Global Onboard Training Programme (SI-GOBT) del Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT). En esta experiencia participan tres estudiantes de los pregrados de Ciencias Náuticas, en las especialidades de Puente y Máquinas, quienes fortalecen sus competencias profesionales y amplían su perspectiva sobre el sector marítimo internacional.

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En esta edición del programa SI-GOBT, que se viene desarrollando desde el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2026, con la participación de 40 estudiantes mercantes procedentes de Colombia, Filipinas, Fiyi, Georgia, Indonesia, Kenia, México, Perú, Tailandia y Tanzania. Este escenario constituye una plataforma de intercambio académico y profesional que permite a los participantes ampliar sus conocimientos, fortalecer sus habilidades de liderazgo y conocer experiencias internacionales relacionadas con la operación marítima, la seguridad, la gestión de buques y el desarrollo del talento humano del sector.

La Armada Nacional, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, continúa promoviendo espacios de movilidad, cooperación académica e intercambio técnico que permiten a sus estudiantes consolidar una visión global, fortalecer su perfil profesional, aportar al desarrollo sostenible, seguro y competitivo del sector marítimo y portuario.