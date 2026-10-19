Medellín será escenario del II Encuentro Internacional de Memorias y Víctimas

Medellín, Antioquia

Medellín se prepara para acoger el II Encuentro Internacional de Memorias y Víctimas, un espacio promovido por el Museo Casa de la Memoria para reconocer el papel de las víctimas en la construcción de memoria. El evento propone propiciar el intercambio de experiencias entre organizaciones sociales, investigadores, académicos y representantes de la sociedad civil.

El evento se realizará el miércoles 21 de octubre de 2026 y reunirá a expertos de Colombia, Polonia, Alemania, Argentina, Canadá y Bélgica. Estos profesionales compartirán reflexiones y experiencias en torno al protagonismo de las víctimas, los procesos internacionales de memoria, verdad y reparación, y las prácticas creativas que contribuyen a preservar las memorias individuales y colectivas.

La programación busca generar un diálogo entre distintas perspectivas y contextos internacionales, destacando las iniciativas que contribuyen al reconocimiento de las experiencias de las víctimas y a la comprensión de las memorias asociadas a hechos de violencia.

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A través de este encuentro, el Museo Casa de la Memoria propone un escenario para escuchar diversas voces, conocer experiencias desarrolladas en otros países y reflexionar sobre la importancia de la memoria en la construcción de una sociedad que reconozca su pasado.

Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el martes 20 de octubre. La entrada será gratuita y el encuentro estará disponible en modalidad presencial y virtual, con el fin de facilitar la participación de públicos diversos.

La programación completa y el formulario de inscripción se pueden consultar en la página oficial del museo. El proyecto busca consolidar un espacio de intercambio y reconocimiento en el que las experiencias de las víctimas ocupen un lugar central en las conversaciones sobre memoria, verdad y reparación.