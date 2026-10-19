Más de 60 presuntos homicidas han sido capturados en los dos últimos meses en Bogotá

Tras los operativos desplegados por diferentes especialidades y a las labores de investigación, se logró la captura de 64 personas y la aprehensión de un menor de edad en varias localidades de la capital.

Dentro de los casos más relevantes está la captura de alias ‘El Gordo’ mediante orden judicial en el barrio Guacamayas de la localidad de San Cristóbal; se encontraba en el cartel de los más buscados por homicidio. Los hechos se presentaron en medio de una riña el pasado 15 de agosto de 2025, esta persona habría lesionado con un arma blanca a un ciudadano, causándole la muerte. Luego de cometer el crimen, viajó hacia Chile, donde estuvo cerca de ocho meses evadiendo a las autoridades para evitar su captura.

Así mismo, fue capturado alias ‘Enano’, presunto sicario y coordinador de tráfico de estupefacientes en el barrio El Muelle, capturado mediante orden judicial y estaría involucrado en el asesinato con arma de fuego a un ciudadano ocurrido en junio en la localidad de Engativá.

También, fue capturada otra persona por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano en el sector de María Paz, este año bajo la modalidad de sicariato.

Además, en el barrio San Vicente de la localidad de Tunjuelito, fue aprehendido por orden judicial un joven de 17 años. El menor habría participado en el hurto y homicidio de un ciudadano en el municipio de Girardot el 22 de mayo de 2024.

Finalmente, en la localidad de Rafael Uribe, se logró la captura en flagrancia de dos hombres, presuntos responsables del asesinato de una persona, en medio de una riña con un machete.