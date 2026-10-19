Lupa a la política social: Medellín somete a control el 100 % de sus políticas sociales

Lupa a la política social de Medellín: Medellín somete a control el 100 % de sus políticas sociales

Medellín

La Alcaldía de Medellín cumplió con el 100 % de las sesiones reglamentarias del Consejo Distrital de Política Social, consolidando un espacio de articulación entre la administración gubernamental, organismos de control y la sociedad civil. Este mecanismo fortalece el seguimiento de las políticas públicas y responde a prioridades clave del bienestar comunitario.

Durante los encuentros, representantes de los Consejos de Infancia y Adolescencia de comunas y corregimientos expusieron sus propuestas y diagnósticos sobre el territorio. La estrategia busca integrar de manera efectiva las decisiones institucionales con las demandas reales de la población infantil y juvenil de la región.

Reducción de la pobreza y ordenamiento territorial

En materia socioeconómica, se destacó una reducción en el Índice de Pobreza Multidimensional rural, que pasó del 11,83 % en 2024 al 10,66 % en 2025. A su vez, 14 dependencias articularon proyectos orientados al acompañamiento familiar, inclusión financiera, permanencia educativa y atención en inquilinatos.

La agenda también avanzó en la planeación de los Planes de Desarrollo Local 2028-2039 y en la revisión participativa del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Asimismo, se dio seguimiento a las políticas públicas dirigidas a la inclusión de la diversidad sexual y al fortalecimiento de la economía solidaria.

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Entornos seguros y Sistema Distrital de Cuidado

En educación y salud, la administración presentó estrategias para promover la convivencia escolar y prevenir factores de riesgo en las aulas, sumado a directrices para potenciar las veedurías ciudadanas y el control social en la prestación de servicios sanitarios de la ciudad.

Finalmente, se expusieron los avances del Sistema Distrital de Cuidado, enfocado en redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado y promover la autonomía económica de las mujeres. Estos resultados alinean las metas locales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel internacional.