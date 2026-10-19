La Megacárcel Metropolitana de Medellín alcanza el 47 % de avance y operará en 2027

Medellín

La construcción de la Megacárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados registra un avance de obra del 47 %, según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez. El proyecto busca transformar el sistema de reclusión transitoria y reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía. Con una inversión que supera los $675.000 millones, este centro será el primero en Colombia bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), contemplando una concesión a 15 años.

Ubicada en la vereda Pedregal Alto de San Cristóbal, la infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas distribuidas en seis pabellones. La edificación incluye un pabellón especial con Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad. Además de fortalecer la seguridad institucional, el desarrollo de la obra ha impulsado el empleo local mediante la generación de 563 empleos directos.

Entrega y entrada en operación para 2025

El alcalde Gutiérrez precisó que la finalización de la infraestructura está prevista para mayo del próximo año. Posteriormente, se adelantará una fase de alistamiento logístico y pruebas tecnológicas de un mes a mes y medio. Se proyecta que a finales de julio el centro reciba a cerca de 1.200 personas que actualmente permanecen en estaciones de Policía, garantizando un control absoluto y condiciones adecuadas de reclusión.

Más información Gobernación de Antioquia derribó ocho focos de inseguridad en Caldas

El complejo contará con vigilancia privada especializada de máxima seguridad y ofrecerá áreas destinadas a salud, educación, formación laboral y visitas familiares. La ejecución de la obra es liderada por la Agencia APP y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en conjunto con Carmet Medellín S.A.S. y el Consorcio Intercárceles, con el fin de liberar capacidad operativa de la Policía para labores de prevención del delito.