La convocatoria de los Premios Medellín Investiga 2026 abre con incentivos de $600 millones. Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín, a través de la Agencia de Educación Postsecundaria (Sapiencia), abrió la convocatoria de los Premios Medellín Investiga 2026. La iniciativa que cumple 21 años destacando el talento científico, la innovación y los aportes de la investigación al desarrollo de la ciudad.

En esta edición se entregarán 26 reconocimientos dirigidos a investigadores, proyectos de alto impacto y estudiantes de pregrado. La convocatoria contempla incentivos económicos cercanos a los $600.000.000.

Una de las principales novedades de este año es el aumento de los premios para estudiantes de pregrado, que pasan de 13 reconocimientos en 2025 a 20 en 2026. Cada uno tendrá un incentivo de $20 millones, para un total de $400.000.000.

El director de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene, destacó la importancia de esta iniciativa para el desarrollo de la ciudad y extendió la invitación a los interesados en el ámbito investigativo, para que participen en la convocatoria.

Medellín reafirma herramientas para enfrentar los desafíos del territorio

Los premios se articulan con la estrategia Medellín está IN y el enfoque de Ciencia Abierta y Conocimiento Compartido, que buscan acercar la investigación a la ciudadanía, promover la circulación del conocimiento. Desde su creación en 2005, los Premios Medellín Investiga han recibido más de 1.493 postulaciones, entregado 282 reconocimientos.

Entre los ganadores de la edición anterior se encuentra Esteban Pinillos, estudiante de la Universidad de Medellín, quien presentó Biofilia Material, un proyecto enfocado en la creación de biomateriales a partir de residuos agroindustriales aplicados al diseño. Su propuesta destacó el potencial de la innovación para impulsar alternativas sostenibles.

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La convocatoria estará abierta hasta el 2 de noviembre de 2026, mientras que la gala de premiación se llevará a cabo el 3 de diciembre. Los interesados podrán consultar los requisitos, las modalidades y las condiciones de participación en los sitios web oficiales de Sapiencia y Medellín está IN.